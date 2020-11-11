Тимур Гурцкая: «Давайте мы тоже начнем Джигурде и Киркорову давать советы. Стоит доверится Черчесову в ситуации с Дзюбой»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в беседе с «СЭ» прокомментировал резонанс, вызванный отзаявкой нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с ближайших матчей сборной России.

— За время работы Станислав Саламович заслужил доверие. Он решает сам, кого он будет вызывать или не вызывать в сборную и по какой причине, — сказал Гурцкая «СЭ». — Давайте успокоимся и положимся на огромный опыт главного тренера сборной России. Если это не прекратится, давайте тоже всей футбольной общественностью начнем давать советы Джигурде, где ему сниматься, что Киркорову петь и как Запашному тренировать своих тигров.

Футбол стал настолько общественным событием, что люди, которые вообще не понимают внутренней ситуации, дают советы с центральных телевизионных каналов. Я считаю, что сборная — это особый статус, готовиться она должна в абсолютно спокойном режиме. (Максим Алланазаров)