Тикнизян: «Наверное, главный тренер сборной России не рассчитывает на меня»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о том, почему его не вызывали в сборную России.

«Наверное, главный тренер сборной России не рассчитывает на меня, но это абсолютно нормально. Я никогда в футбольной карьере не обвинял ни одного из тренеров в том, что не играю. У каждого свое видение. Тренер может считать футболиста просто неподходящим под свою модель игры. Я не знаю конкретной причины, но, вполне возможно, так и есть. Как я уже сказал, у меня нет никакой обиды и злости.

Я могу только рассуждать так: если меня не вызвали в сборную России, значит, я не достиг уровня национальной команды, но я и не говорю, что уровень Армении в разы ниже, чем у России. Просто сборная Армении верит в меня, поэтому я получил вызов», — приводит Metaratings слова Тикнизяна.

Тикнизян получил вызов в сборную Армении и может дебютировать за команду в матче против Турции (25 марта) в отборочном турнире Евро-2024. До этого футболист выступал за молодежные сборные России различных возрастов.