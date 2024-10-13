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Тихонов — о возможных матчах сборной России против Брунея и Сирии: «Пускай хотя бы с ними играют»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» и экс-полузащитник сборной России Андрей Тихонов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможных матчах национальной команды против Брунея и Сирии в ноябре.

«Не понимаю ситуации, в которой сборная России оказалась без соперника в октябре. Но что делать, если нет команд, которые хотят с нами играть? Нужно смириться и жить дальше. У нас сейчас задача — не чтобы сборная играла, а чтобы скорее закончилось происходящее. Матчи с Брунеем и Сирией в ноябре? Нам не с кем играть. Пускай хотя бы с ними сыграют. Сборная должна с кем-то играть», — сказал Тихонов «СЭ».

В октябре сборная России могла провести матч против Пакистана, но игра сорвалась.

Андрей Тихонов
Сборная России по футболу
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