Тихонов — о возможных матчах сборной России против Брунея и Сирии: «Пускай хотя бы с ними играют»

Главный тренер «Енисея» и экс-полузащитник сборной России Андрей Тихонов в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о возможных матчах национальной команды против Брунея и Сирии в ноябре.

«Не понимаю ситуации, в которой сборная России оказалась без соперника в октябре. Но что делать, если нет команд, которые хотят с нами играть? Нужно смириться и жить дальше. У нас сейчас задача — не чтобы сборная играла, а чтобы скорее закончилось происходящее. Матчи с Брунеем и Сирией в ноябре? Нам не с кем играть. Пускай хотя бы с ними сыграют. Сборная должна с кем-то играть», — сказал Тихонов «СЭ».

В октябре сборная России могла провести матч против Пакистана, но игра сорвалась.