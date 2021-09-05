Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).

«К счастью, я не смотрел это безобразие. В целом, можно еще монголов 10:0 обыграть, и радоваться. Как можно сравнивать сборную России и Кипр? Мы такие команды обязаны побеждать с закрытыми глазами. Выиграли Кипр, ну и зачем орать? Ладно бы с итальянцами достойно сыграли. Следующий наш соперник — Мальта. Страна, которая меньше Смоленской области. Как такую сборную можно не обыграть? Я не буду болеть за российский футбол, пока он не станет нормальным, на который можно смотреть», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Следующий матч сборная России проведет против Мальты. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.