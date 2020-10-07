Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) рассказал подробности с сомнительными тестами вратаря Гильерме и защитника Георгия Джикии.

— Гильерме и Джикия? Тесты подозрительные. Их отделили от команды. Будем за ними смотреть. Сами сделали тесты — они отрицательные. Мы спокойны.

Состав и игра? Вчера думали об одном. Сегодня ситуация меняется. Есть время, пообщаемся с игроками, разберем нюансы. Примем оптимальное решение на завтрашний матч. Нет основного центрального защитника Джикии — кто-то его должен заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя. Мы тест уже в УЕФА отправили. Следующий тест 9 числа. Посмотрим, как игра сложится. Будем принимать решения.

Все здоровы. Понятно, готовность разная. Черышев приехал после долгого перерыва. Две тренировки он провел — все оптимистично. У нас три игры — мы примем решения, которые посчитаем правильными. (Наталья Юрина)