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«Тесты подозрительные. Их отделили от команды». Черчесов — о ситуации с Гильерме и Джикией

14:20
Георгий Джикия и Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Георгий Джикия и Гильерме. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) рассказал подробности с сомнительными тестами вратаря Гильерме и защитника Георгия Джикии.

— Гильерме и Джикия? Тесты подозрительные. Их отделили от команды. Будем за ними смотреть. Сами сделали тесты — они отрицательные. Мы спокойны.

Состав и игра? Вчера думали об одном. Сегодня ситуация меняется. Есть время, пообщаемся с игроками, разберем нюансы. Примем оптимальное решение на завтрашний матч. Нет основного центрального защитника Джикии — кто-то его должен заменить. На эту игру дозаявлять игроков нельзя. Мы тест уже в УЕФА отправили. Следующий тест 9 числа. Посмотрим, как игра сложится. Будем принимать решения.

Все здоровы. Понятно, готовность разная. Черышев приехал после долгого перерыва. Две тренировки он провел — все оптимистично. У нас три игры — мы примем решения, которые посчитаем правильными. (Наталья Юрина)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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