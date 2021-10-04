Терюшков рассказал о состоянии Дениса Глушакова после травмы

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков рассказал о состоянии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Денис себя чувствует нормально. Он находится в расположении сборной. Дальше медицинский штаб сборной будет решать — готов он играть или нет. Дай Бог, сможет попасть в состав и исполнить свою мечту. Надеюсь, у него все получится», — сказал бывший министр спорта Московской области «СЭ».

34-летний Глушаков был заменен в перерыве матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

Глушаков был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре: против Словакии (8 октября) и Словении (10 октября).