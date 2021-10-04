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Терюшков рассказал о состоянии Дениса Глушакова после травмы

16:12
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Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков рассказал о состоянии полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Денис себя чувствует нормально. Он находится в расположении сборной. Дальше медицинский штаб сборной будет решать — готов он играть или нет. Дай Бог, сможет попасть в состав и исполнить свою мечту. Надеюсь, у него все получится», — сказал бывший министр спорта Московской области «СЭ».

34-летний Глушаков был заменен в перерыве матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (0:0).

Глушаков был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре: против Словакии (8 октября) и Словении (10 октября).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры