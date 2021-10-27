Терехов спокойно отреагировал на дебют за сборную России

Защитник «Сочи» Сергей Терехов в интервью «Известиям» поделился эмоциями от дебюта за сборную России. Он сыграл в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии.

— Как вы отреагировали на информацию о дебюте в сборной, когда узнали, что будете в стартовом составе?

— Абсолютно спокойно. Я уже футболист немолодой. Знаю, как управлять своими эмоциями, как настраивать себя на игру. А когда матч начался, вся концентрация была на своих действиях и на правильном выполнении тренерского задания. Во время игры никакого давления уже не ощущал.