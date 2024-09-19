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Терехин посоветовал Глушенкову отказаться от выступлений за сборную России

Алина Савинова
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Максим Глушенков.
Фото Global Look Press

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об играх за сборную России.

Ранее 25-летний футболист заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи с такими соперниками, как сборная Вьетнама. По словам форварда, ему интереснее тренироваться с бразильскими игроками «Зенита».

«Глушенков еще молод. Видимо, после перехода в «Зенит» его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему еще нужно повзрослеть. Выступление за сборную вообще не должно обсуждаться. Вызвали — играешь. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это все говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — цитирует Терехина Metaratings.ru.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Metaratings.ru.
Олег Терехин
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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