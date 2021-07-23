Зарема Салихова: «Теперь будет проще договориться о натурализации Жиго»
23:22
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала важный положительный момент, который связан с назначением Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
«Теперь будет проще договориться о натурализации Жиго», — написала Зарема в Telegram.
В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, ранее специалист работал в московском «Спартаке» (2009-2012, 2012-2014), испанской «Мальорке» (2014-2015) и армавирском «Торпедо» (2015-2016). Под его руководством «Спартак» дважды становился серебряным призером чемпионата России.
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