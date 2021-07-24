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Теннисист Медведев прокомментировал назначение Карпина главным тренером сборной России по футболу

09:15
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

«Я люблю наш футбол. На Евро проиграли Дании, которая показывала сумасшедший футбол. Карпин — харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной», — приводит ТАСС слова Медведева.

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу, 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления. Специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

Сегодня, 24 июля Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика (6:4, 7:6 (10:8)) в матче 1/32 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11977285

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Иван Торопцев все материалы автора

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