Теннисист Медведев прокомментировал назначение Карпина главным тренером сборной России по футболу

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

«Я люблю наш футбол. На Евро проиграли Дании, которая показывала сумасшедший футбол. Карпин — харизматичный человек. Мне нравится выбор в его пользу как тренера сборной», — приводит ТАСС слова Медведева.

Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России в пятницу, 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления. Специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

Сегодня, 24 июля Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика (6:4, 7:6 (10:8)) в матче 1/32 финала одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.