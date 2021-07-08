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Татьяна Тарасова рассказала, кого хотела бы видеть у руля сборной после отставки Черчесова

17:03
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Это вопрос к РФС. Это их решение. Но я считаю, что у руля сборной должен быть отечественный тренер», — сказала Тарасова «СЭ».

Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости