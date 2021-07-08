Татьяна Тарасова рассказала, кого хотела бы видеть у руля сборной после отставки Черчесова
17:03
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Это вопрос к РФС. Это их решение. Но я считаю, что у руля сборной должен быть отечественный тренер», — сказала Тарасова «СЭ».
Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.
Результаты опроса
проголосовало: 5129Все опросы
Черчесов ушел из сборной России: правильное решение?
Да
80.9%
Нет
8.0%
Все равно
11.1%
Читайте также
4
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю