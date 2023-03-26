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Сегодня, 23:12

Ташуев: «Сегодня нет сборной России как таковой. К сожалению, это так»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу сборной России над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

«Мы не участвуем в турнирах, мне кажется, это правильный ход, что рассматривают большое количество игроков. Сегодня нет сборной России как таковой — к сожалению, это так. Надо определить группу футболистов, чтобы знать, на кого в дальнейшем надеяться. Карпин правильно делает, занимается структурной работой и оценивает ситуацию.
Зиньковский и Пиняев — молодцы, будут в дальнейшем прогрессировать. Есть проблема в обороне, Джикия и Дивеев травмированы, объективно некого ставить. Сегодня был важный результат для болельщиков. Для нас, для профессионалов — анализ и еще раз анализ, чтобы в дальнейшем, когда будем играть в официальных матчах, у нас был костяк. Прогресс Пиняева? Я лично знаю этого мальчика, с 13 лет я смотрел за ним. Известно, что он обладает очень интересными природными качествами, быстрый атакующий игрок. Парень разумный, он — будущее нашей сборной. Пиняев — футболист высокого уровня», — приводит Metaratings слова Ташуева.

Сборная России провела два матча в рамках мартовского сбора. Помимо победы над Ираком, команда сыграла вничью с Ираном (1:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/tashuev-segodnya-net-sbornoi-rossii-kak-takovoi-k-sozhaleniyu-eto-tak-238506/
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