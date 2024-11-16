Ташуев — о разгромной победе России над Брунеем: «Если бы я вышел на поле, то тоже забил бы»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с национальной командой Брунея (11:0).

«Я матч смотрел и у меня сложились забавные впечатления. Сборная Брунея — это уровень Второй лиги, даже может ещё ниже. Сборная России нарабатывает свои тактические моменты. Надо отдать должное Валерию Карпину, он не даёт команде расслабляться. Я бы тоже забил против Брунея, если бы вышел на поле», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

В матче с Брунеем российской сборной удалось превзойти рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в игре с Сан-Марино (9:0) в 2019-м году.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией. Матч стартует в 19.30 по московскому времени.