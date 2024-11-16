Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 05:48

Ташуев — о разгромной победе России над Брунеем: «Если бы я вышел на поле, то тоже забил бы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче с национальной командой Брунея (11:0).

«Я матч смотрел и у меня сложились забавные впечатления. Сборная Брунея — это уровень Второй лиги, даже может ещё ниже. Сборная России нарабатывает свои тактические моменты. Надо отдать должное Валерию Карпину, он не даёт команде расслабляться. Я бы тоже забил против Брунея, если бы вышел на поле», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

В матче с Брунеем российской сборной удалось превзойти рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в игре с Сан-Марино (9:0) в 2019-м году.

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией. Матч стартует в 19.30 по московскому времени.

Валерий Карпин (справа) и&nbsp;форвард сборной России Тамерлан Мусаев. «Вы думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого обыграли? Думаете, будут ходить королями?» Карпин о разгроме Брунея
Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Ташуев
Читайте также
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
«Ак Барс» в овертайме победил СКА в матче КХЛ
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
«Вы думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого обыграли? Думаете, будут ходить королями?» Карпин о разгроме Брунея
Вратарь сборной Брунея Сиафик: «Очень расстроен, что мне забили 11 голов»
Россия — Бруней: гол Облякова засчитан правильно
Агкацев считает рабочим моментом свой сейв после удара с центра поля в матче с Брунеем
Горшков признался, что поволновался во время удара игрока сборной Брунея с центра поля
Карпин: «Думаете, футболисты совсем тупые? Прекрасно знают, против кого играли. Королями не будут ходить»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россия — Бруней: гол Облякова засчитан правильно

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости