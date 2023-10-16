Ташуев ожидал большего от сборной России

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о ничейном матче сборной России в товарищеской игре против сборной Кении (2:2).

«От сборной России мы ожидали большего. Кения оказалась крепким бойцом. 2:2 — закономерный и неслучайный результат, мы однозначно не были сильнее Кении. Почему? Надо в штабе разбираться. К сожалению, сегодняшняя ситуация, которая происходит в нашем футболе и в мире, не идет на пользу развитию нашего вида спорта в России. Мы находимся в таком состоянии, что все сказывается. Сильные скорости и соревнования с лучшими футболистами мира дают возможность прогрессировать всему футболу: начиная от юношеских команд, заканчивая основной сборной. Объективно, у нас этого сейчас нет. Нужно воспитывать молодых ребят, ждать, когда сыграем официальные матчи», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.