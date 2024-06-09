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Ташуев: «Замена Карпину в сборной? Я войду в 25 тренеров, желающих там работать»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о возможной замене главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

— Думаю, что если сейчас вы зададите этот вопрос, выстроится в одну шеренгу 25 тренеров России, — приводит слова Ташуева «РБ Спорт». Все скажут, что да, готовы.

— Получается, что и вы тоже?

— Я буду стоять 25-м в шеренге.

— Вас не смущает, что у сборной России нет официальных матчей?

— Во-первых, надо всегда думать о хорошем и надеяться, что скоро эти матчи появятся. И я почему-то уверен, что Георгиевич продолжит работу. Он провел большую селекционную работу. Сейчас в сборной есть достаточно молодой костяк. Видны стилистика команды, креативная составляющая, хорошее владение мячом, комбинационный футбол с высоким прессингом. Мы видим стиль — это самое главное. И второе — это правильно подобрать футболистов. Эта работа проведена. Мне кажется, Карпин может продолжить в сборной. Другой вопрос, ему это интересно или нет. Без соревнований очень сложно. Еще большая нагрузка в клубе.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Его контракт с национальной командой истекает в июле 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-zamena-karpina-v-sbornoj-ya-vojdu-v-25-trenerov-zhelayushhih-tam-rabotat/
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сергей Ташуев
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