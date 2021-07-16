Ташуев: «Новый тренер успеет подготовить сборную России к игре с Хорватией»

Бывший тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев высказал мнение, что новому главному тренеру сборной России хватит времени, чтобы подготовить ее к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.

Он также отметил, что экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев способен справиться с этой задачей.

«Никто не дает результат сразу. Полтора месяца — большой срок, тем более костяк сборной есть. И я, кстати, не согласен, что Бердыеву нужно много времени — он за год «Ростов» вывел в еврокубки. Вчера они вылетали, а сегодня уже играют в Лиге чемпионов. В «Рубине» он работал долго, но это был не топ-клуб, задачи были тогда другие. Да и уровень чемпионата России в 90-е — начале 2000-х был непонятным. А сейчас все более стабильно, работает много академий.

Чемпионат России начинается достаточно скоро, игроки наберут форму за месяц. Главное, не паниковать, а то мы все бросаемся из крайности в крайность. То все хорошо, то все плохо. Надо анализировать, понимать, что есть локальный успех, а есть глобальный. Нужно это синтезировать, чтобы и локально, и глобально все получалось. И в этой связи тоже лучше назначить российского специалиста, а не иностранца, который быстро не разберется", — сказал Ташуев «Газете.Ru».