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Тарханов: «Сборная легионеров РПЛ способна доставить неприятности сборной России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о возможном товарищеском матче между сборной легионеров РПЛ и национальный командой России.

«Идея товарищеского матча между сборной легионеров РПЛ и национальный командой России — интересная. Думаю, болельщики с большим удовольствием посмотрят такое событие. По уровню мастерства, это будет один из сильнейших соперников для сборной России за последнее время. В РПЛ есть много сильных легионеров, которые играли бы в основном составе национальной команды. Тот же Малком, Вендел и Промес. Сборная легионеров РПЛ способна доставить неприятности подопечным Карпина», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

23 марта сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1), а 26 марта обыграла в Санкт-Петербурге Ирак (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-sbornaya-legionerov-rpl-sposobna-dostavit-nepriyatnosti-sbornoj-rossii/
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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