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Сегодня, 16:40

Тарханов считает, что сборной России надо взять паузу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов сказал, стоило ли отменять сборы национальной команды в июне.

«Летом короткий отрезок между чемпионатами, поэтому футболисты должны отдохнуть. Сезон тяжелый был, поэтому в этой ситуации сборной надо взять паузу», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

РФС официально заявил, что в июне учебно-тренировочного сбора у национальной команды России не будет. Напомним, в середине июня должен был состояться товарищеский матча Россия-Камерун, но правительство Камеруна запретило играть своей сборной с Россией.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-sbornoj-rossii-nado-vzyat-pauzu-futbolisty-dolzhny-otdohnut/
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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Гаджиев прокомментировал новость об отмене сборов национальной команды России в июне
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