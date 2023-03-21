Тарханов предложил вернуть Черчесова в сборную России

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды против сборных Ирана и Ирака.

«Надо наиграть состав и показать хороший футбол. Лучше, чем во встречах с Таджикистаном и Узбекистаном. Результат? Он должен быть. Иран — участник финальной части ЧМ-2022 в Катаре. Хорошая команда. Думаю, что они окажут нам сопротивление. К тому же они играют дома. Для нашей команды это хороший матч, чтобы посмотреть, как наши игроки выглядят на фоне соперника. Кто мог бы возглавить сборную вместо Карпина? Тяжело тренировать и сборную, и клуб, потому что нет паузы для восстановления нервной системы. Он сам об этом говорит. Тяжело находиться в таком напряжении. В случае ухода Карпина можно вернуть Черчесова. Есть Галактионов. Совмещение? Однозначно нет», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.