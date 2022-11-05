Тарханов — о продлении контракта с Карпиным в сборной: «Нормальное решение»

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с РФС.

— Нормальное решение. Сборную он нормально тренировал, но не все получилось из-за санкций. Так бы, я думаю, мы вышли на чемпионат мира. Шансы точно были. Сейчас надо готовить молодежь. Нужно, чтобы сборная была готова к моменту, когда нас выпустят на мировую арену.

— Контракт продлили до 2024 года. За это время с нас снимут санкции?

— Может быть, вполне возможно. Сейчас нужно просматривать игроков и решать, кто должен дальше выступать за сборную России. Список у нас большой. Надо решить, кто должен у нас играть.

— Чего ждать от играми со сборными Таджикистана и Узбекистана?

— Узбекистан — очень хорошая команда. Это будет серьезная проверка, они навяжут игру.

— Кто, если не Карпин?

— Семак. Он своей работой заслужил это назначение, — цитирует «Спорт День за Днем» Тарханова.

Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.