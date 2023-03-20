Тарханов — о невызове Чалова в сборную: «Карпин взял тех, на кого надеется сейчас, но Федор у него на примете»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил игру нападающего армейцев Федора Чалова в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

«Чалов — молодец, смог забить, — цитирует Betonmobile.ru Тарханова. — У него и в первом тайме были моменты. В целом хорошо сыграл. Федор сейчас, наверное, он один из лучших нападающих в РПЛ. Почему Карпин не вызвал Чалова в сборную? Карпин взял тех, на кого надеется сейчас. Но Чалов все равно у него на примете. Если Федор будет играть и забивать, то, конечно, Карпин его будет брать в сборную. Возможно, он сейчас привлечет Чалова дополнительно в сборную из-за травм Головина и Миранчука.

Мы не должны говорить о вызове в сборную после одного забитого гола. Нужно стабильно играть и стабильно забивать, вот тогда и вызовут в сборную. Есть моменты, где Чалов не очень хорошо играет, а есть моменты, где очень хорошо. В сборной за нападающих в большей степени Писарев отвечает, он ездит и смотрит, по каким принципам брать игроков в сборную. Есть ли у Чалова шансы еще попробовать себя в Европе? Конечно, он еще молодой парень".

В этом сезоне Чалов забил 15 голов в 27 матчах и является лучшим бомбардиром ЦСКА.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.