Тарасова пожелала удачи Черчесову в дальнейшей работе на посту главного тренера сборной России
13:43
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Станислава Черчесова остаться на посту главного тренера сборной России по футболу.
«Если у него есть методы для того, чтобы продолжать дальше бороться, то оставаться в команде — его право. Я не думаю о том, получится ли у него. Это не мой вид спорта. Если он сможет сделать футбол в стране хотя бы на минимальном уровне достойным, то пусть работает. Я желаю ему удачи на нашем тренерском поприще», — сказала Тарасова «СЭ».
Сборная России с 3 очками заняла 4 место в группе Б и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы-2020.
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