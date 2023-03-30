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Тарасов: «Сборная Черчесова для меня интереснее, чем сборная Карпина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов отметил, что ему сборная России под руководством Станислава Черчесова была интереснее, чем при Валерии Карпине.

— Честно, не смотрел матчи против Ирака и Ирана, — цитирует «РБ Спорт» Тарасова. — Был в отпуске, но общался с разными людьми из сферы футбола. Говорили, что неоднозначная была оценка игры сборной. Потому что и в первом, и во втором матчах было много не очень удачных моментов. Я сам не видел, поэтому мне сложно дать оценку. Если в целом, то положительно. Не проиграли — это уже хорошо. Я уверен, что есть над чем работать, и за сборную я всегда болею, переживаю всем сердцем. Поэтому всего самого лучшего желаю ей.

— Сборная Черчесова интереснее, чем сборная Карпина?

— Могу сказать, что для меня лично — да. Потому что я работал с Черчесовым и знаю его достаточно хорошо. Мне нравилась его работа: как тренировал, как мотивировал. Ответ: да, потому что я не работал с Карпиным.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-tarasov-sbornaya-cherchesova-dlya-menya-interesnee-chem-sbornaya-karpina/
Дмитрий Тарасов
Футбол
Сборная России по футболу
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