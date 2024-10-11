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Тамерлан Мусаев: «В детстве хотел сыграть с Аршавиным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился эмоциями от открытой тренировки сборной России.

10 октября на стадионе «Динамо» состоялась открытая тренировка национальной команды, в которой приняли участие юные футболисты из Курской и Белгородской областей.

«Очень рад, что у детей есть возможность поиграть со сборной России, посетить такое мероприятие. Когда я был маленьким, у меня не было такой возможности. Это большая радость для них и для нас тоже. Мы получили положительную энергетику от этих детей. Потрясающие эмоции. С кем из футболистов сборной России я хотел сыграть в детстве? С Аршавиным. Когда я включал матч сборной, он всегда мне бросался в глаза, выделялся», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

В октябре сборная России должна была провести товарищеский матч с Пакистаном, но в итоге игра не состоялась.

Источник: РБ Спорт
Тамерлан Мусаев
Сборная России по футболу
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