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Сегодня, 16:00

Таиланд — Россия: время начала и где смотреть трансляцию матча

Сборная России сыграет с Таиландом в товарищеском матче 7 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Таиланда в товарищеском матче в субботу, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Таиланд можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 15.55 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

5 сентября наша сборная провела товарищескую игру против Вьетнама. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу России.

Товарищеские матчи.
07 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Россия
Таиланд

Сборная России по футболу: новости и статьи, фото и видео, состав команды

Футбол
Сборная России по футболу
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