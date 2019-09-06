Сычев вспомнил, как после победы над Голландией на Евро-2008 команда просила у Мутко тройные премиальные

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычев и Роман Широков рассказали о том, что происходило в раздевалке сборной России после победы над Голландией (3:1) в 1/4 финала чемпионата Европы-2008.

— Там был шум, гам, все радовались, прыгали, кричали, — рассказал Cычев в интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». - Вошел Виталий Леонтьевич Мутко, а у нас там была такая история, что за победу обещали двойные премиальные и нужно было это все подтвердить. И вот после того, как он появился в раздевалке, вся команда хором начинает кричать: «Двойные-двойные!». Гус Хиддинк тоже включился в этот процесс. Тот махнул рукой, мол ладно.

Проходит три секунды и тут пацаны начинают скандировать: «Тройные!», а он уже — нет-нет-нет. Потом в этом шуме вошел ван Бастен, все ествественно замолчали, Гус попросил. Тот нашел в себе силы нас поздравить, что было с его стороны необычайным поступком.