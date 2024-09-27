Сычев считает, что Глушенков поменяет мнение о сборной России посла разговора с Карпиным

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев считает, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поменяет свое мнение о сборной России после встречи с главным тренером Валерием Карпиным.

Глушенков попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор, несмотря на недавний комментарий футболиста о том, что он не видит смысла в матчах сборной с командами уровня Вьетнама.

«Слова вырваны из контекста, растиражированы. Конечно, сейчас такие слова вызывают острый резонанс, — цитирует Сычева ТАСС. — Можно выставить в негативном свете, как и получилось. Но я надеюсь, что Макс приедет в сборную, поговорит с Валерием Георгиевичем Карпиным тет-а-тет, вопрос будет исчерпан. Я думаю, что для каждого честь играть за сборную России, он не исключение. Я считаю, что Макс — парень с головой. Думаю, что все будет нормально и мы будем лицезреть его в сборной России. Это качественный игрок, амбициозный, будет себя проявлять максимально».