Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:05

Сычев — о вечернике сборной Брунея: «Адаптируются быстро!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «сборной России Дмитрий Сычев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболисты сборной Брунея отправились в ночной клуб после поражения от россиян (0:11).

Ранее об этом сообщил Telegram-канал KubMash.

«Это их праздник. Пускай, почему нет? Про них нет смысла разговаривать, нужно обсуждать нас. Но адаптируются быстро! Это показывает, что у нас страна, где комфортно всем. Даже после 0:11 — класс», — сказал Сычев «СЭ».

Утверждается, что изначально брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. В частности, спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

По информации источника, власти Брунея не одобряли сборной посещение общественных мест после игры. Команде также предстоит товарищеский матч с «Краснодаром» 18 ноября.

Дмитрий Сычев
Сборная Брунея по футболу
Читайте также
«Бавария» продлила контракт с вратарем, у которой выявили рак
Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205
«Чемпионы по рецепту врача». Как допинг повлиял на историю футбола
Лавров: Кремль дал четкую оценку разговору Путина с Шольцем
Сальдо рассказал о гибели элитного спецназа ВСУ при попытках форсировать Днепр
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Популярное видео
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Президент РФБ Кириленко считает, что нельзя называть позором футбольный матч России и Брунея
Ещенко — о танце брунейцев под «Знаешь ли ты»: «Молодцы, разбираются в музыке»
Колосков — о Дзюбе: «Мы сборную хотим в цирк превратить? Надо еще Симоняна заявить»
Геркус — о матче с Брунеем: «30 тысяч на трибунах свидетельствуют, что его стоило проводить»
Селюк призвал РФС отстранить Карпина от сборной России
Защитник сборной России Круговой назвал Краснодар футбольным городом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Президент РФБ Кириленко считает, что нельзя называть позором футбольный матч России и Брунея

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости