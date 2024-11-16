Сычев — о вечернике сборной Брунея: «Адаптируются быстро!»

Бывший игрок «сборной России Дмитрий Сычев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что футболисты сборной Брунея отправились в ночной клуб после поражения от россиян (0:11).

Ранее об этом сообщил Telegram-канал KubMash.

«Это их праздник. Пускай, почему нет? Про них нет смысла разговаривать, нужно обсуждать нас. Но адаптируются быстро! Это показывает, что у нас страна, где комфортно всем. Даже после 0:11 — класс», — сказал Сычев «СЭ».

Утверждается, что изначально брунейцы пытались попасть в местный стриптиз-клуб, но не смогли договориться с охраной. После этого футболисты поехали в бар, где оставались до утра. В частности, спортсмены танцевали под песню российской певицы Maksim «Знаешь ли ты».

По информации источника, власти Брунея не одобряли сборной посещение общественных мест после игры. Команде также предстоит товарищеский матч с «Краснодаром» 18 ноября.