19 марта, 19:55

Свищев о матче сборной России против Гренады: «Пару мячей должен забить Дзюба. Если не забьет — буду разочарован в нем»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против команды Гренады.

— Есть ли у вас ожидания от этой встречи?

— Ожидания у меня простые. Пару мячей должен забить Дзюба. Если не забьет — буду разочарован в нем. Сегодня сборная должна отработать слаженность, игру, определенные комбинации, посмотреть новых футболистов. Я жду красивой игры от команды. Думаю, будет разгромный счет, минимум два гола должен забить Дзюба, — сказал Свищев «СЭ».

На счету Дзюбы 55 матчей за сборную России. Он делит первое место в списке бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым — у обоих по 30 голов.

Матч Россия — Гренада пройдет в Москве 19 марта. Начало — в 20.00 мск.

(Дарик Агаларов)

  • sakusda

    не забил...что теперь будет?? :weary::weary:

    19.03.2025

  • northstand

    Свищев только ещё будет разочарован в Дзюбе, а в адепте фан-уйди Свищеве сотни тысяч болельщиков разочарованы уже как пару лет

    19.03.2025

  • GeoMaS

    Ваши ожидания - Ваши проблемы

    19.03.2025

    Артем Дзюба прослезился во время гимна России перед матчем с Гренадой

