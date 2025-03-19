Свищев о матче сборной России против Гренады: «Пару мячей должен забить Дзюба. Если не забьет — буду разочарован в нем»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против команды Гренады.

— Есть ли у вас ожидания от этой встречи?

— Ожидания у меня простые. Пару мячей должен забить Дзюба. Если не забьет — буду разочарован в нем. Сегодня сборная должна отработать слаженность, игру, определенные комбинации, посмотреть новых футболистов. Я жду красивой игры от команды. Думаю, будет разгромный счет, минимум два гола должен забить Дзюба, — сказал Свищев «СЭ».

На счету Дзюбы 55 матчей за сборную России. Он делит первое место в списке бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым — у обоих по 30 голов.

Матч Россия — Гренада пройдет в Москве 19 марта. Начало — в 20.00 мск.

(Дарик Агаларов)