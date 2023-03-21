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Сегодня, 15:45

Свищев назвал неплохими перспективы возвращения российского футбола на международную арену в УЕФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев рассказал о проведенном заседании, на котором присутствовали сотрудники РФС.

«Мы пригласили на заседание комитета физической культуры и спорта коллег из РФС и обсудили развитие футбола в нынешних условиях. Для нас эта тема очень важна, потому что футбол — самый популярный и массовый вид спорта. Коллеги из РФС рассказали о направлениях развития футбола, было интересно. Депутаты задавали разные вопросы, в том числе и о перспективе возвращения нашей сборной и клубов на международную арену. Нас заверили в том, что работа идет. РФС в постоянном диалоге с коллегами из ФИФА, УЕФА и Азиатской конфедерации футбола. Есть перспектива возвращения в мировой футбол. Надеемся, что все скоро будет реализовано, и болельщики увидят наших спортсменов на матчах с мировыми звездами. Я задал вопрос, к выступлениям под эгидой УЕФА или Азиатской конференции футбола склоняется РФС. Коллега мне ответил уклончиво, он сказал, что не может раскрыть все, но перспективы возвращения на международную арену в УЕФА неплохие. Будем надеяться, что переговоры, которые сейчас идут, принесут плоды российскому футболу», — приводит слова Свищева Metaratings.ru.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Источник: https://metaratings.ru/news/svishev-perspektivy-vozvrasheniya-rossiiskogo-futbola-na-mezhdunarodnuyu-arenu-v-uefa-neplokhie-237194/
Футбол
Сборная России по футболу
Дмитрий Свищев
УЕФА
ФИФА
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