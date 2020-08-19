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Светоч не сдюжил. Бесславная работа Бышовца в сборной России

18:01
5 сентября 1998 года. Киев. Украина - Россия - 3:2. Анатолий Бышовец и Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
5 сентября 1998 года. Киев. Украина - Россия - 3:2. Анатолий Бышовец и Дмитрий Аленичев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Сегодня, 19 августа, исполнилось ровно 22 года первому матчу Анатолия Бышовца во главе сборной России. Специалист принял национальную команду после отставки Бориса Игнатьева, не сумевшего выйти на чемпионат мира-1998.

Дебютом для Бышовца стал товарищеский матч со Швецией, завершившийся поражением 0:1.

Всего Бышовец провел в сборной России шесть игр и во всех потерпел поражение: 2:3 с Украиной, 0:1 с Испанией, 2:3 с Францией, 0:1 с Исландией и 1:5 с Бразилией.

В конце 1998 года Бышовец был отправлен в отставку, сборную России во второй раз в карьере возглавил Олег Романцев, не потерпевший в 1999 году ни одного поражения в девяти матчах.

Бышовец же в 1999 году на полгода возглавил донецкий «Шахтер».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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