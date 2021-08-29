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Сутормин вызван в сборную России вместо Петрова

11:11
Сергей Петров. Фото РФС
Сергей Петров. Фото РФС
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В составе игроков сборной России, готовящихся к матчам отборочного цикла ЧМ-2022, произошло еще одно изменение: вместо Сергея Петрова, получившего травму на тренировке, в команду вызван Алексей Сутормин из «Зенита».

— Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени, — цитирует сайт РФС старшего врача Владимира Хайтина. - По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм. Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами ФК «Краснодар» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба.

Матч Россия — Хорватия пройдет 1 сентября в «Лужниках». Начало — в 21.45 по московскому времени.

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры