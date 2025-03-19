Супруга Карпина заявила, что тренера не «прогибали», чтобы Дзюба получил вызов в сборную России

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на слова футбольного агента Тимура Гурцкая о вызове форварда Артема Дзюбы в национальную команду.

Ранее Гурцкая, объясняя вызов Дзюбы в сборную России на товарищеский матч с Гренадой, заявил: «Мне не нравится, что Валеру нагнули».

«Прогнуть Валерия могут только наши дети. Это бред вообще про то, что его кто-то мог прогнуть. Он уже не раз это доказывал и очень часто за это получал и в СМИ, и в обсуждениях за то, что он резкий, непрогибаемый. Как вы считаете, что сейчас вдруг такого могло произойти, что он вдруг прогнулся? Под ним место горело или что? Какая должна быть причина? Если бы кто-то заставлял его что-то делать, он бы скорее ушел, чем прогнулся», — цитирует Дарью Карпину «РБ Спорт».

36-летний Дзюба был вызван на мартовские BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой и Замбией. Последний раз нападающий играл за национальную команду в 2021 году.

Товарищеский матч Россия — Гренада пройдет в среду, 19 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.