19 марта, 13:52

Супруга Карпина заявила, что тренера не «прогибали», чтобы Дзюба получил вызов в сборную России

Даниил Аршавский

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья отреагировала на слова футбольного агента Тимура Гурцкая о вызове форварда Артема Дзюбы в национальную команду.

Ранее Гурцкая, объясняя вызов Дзюбы в сборную России на товарищеский матч с Гренадой, заявил: «Мне не нравится, что Валеру нагнули».

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба.«Меня «нагнули», Артем, поэтому ты в сборной». Совместная пресс-конференция Карпина и Дзюбы

«Прогнуть Валерия могут только наши дети. Это бред вообще про то, что его кто-то мог прогнуть. Он уже не раз это доказывал и очень часто за это получал и в СМИ, и в обсуждениях за то, что он резкий, непрогибаемый. Как вы считаете, что сейчас вдруг такого могло произойти, что он вдруг прогнулся? Под ним место горело или что? Какая должна быть причина? Если бы кто-то заставлял его что-то делать, он бы скорее ушел, чем прогнулся», — цитирует Дарью Карпину «РБ Спорт».

36-летний Дзюба был вызван на мартовские BetBoom Матчи Сборной России с Гренадой и Замбией. Последний раз нападающий играл за национальную команду в 2021 году.

Товарищеский матч Россия — Гренада пройдет в среду, 19 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
  • спас

    Валера на вырост привлек в сборную уже 50 молодых игроков И? (И - это Валера так любит говорить). Это 5 основных составов команды РПЛ. Где они все эти сборники.

    19.03.2025

  • Knockouter

    Причем здесь вообще его супруга?! Карпин - соевый подкаблучник !

    19.03.2025

  • URMA

    Да смысл вызова то он обьяснит. И очень доходчиво. Что рядом с ветеранами быстрее растет молодежь,ну и еще всякую бурду. И в этом будет иметь и логика тренера. Вот только,когда посмотришь на соперников сборной,то понимаешь,что это не те соперники в которой будут выкладываться ветераны. Ну может хватит и в полноги. Пользы будет от таких игроков немного. Они много уже чего повидали. И рвать жилы ну никак не будут. Тут я уверен на все 100%. Уж лучше молодым дать возможность нарабатывать свой опыт ошибок и успехов.Пользы больше.

    19.03.2025

  • URMA

    Мы же сейчас говорим о тех задачах,которые стоят перед сборной. Товарищеские игры нужны. И голы в них тоже нужны. По крайней мере футболистам. Но главная задача сборной, это использовать данное время не для достижения личных рекордов футболистов. А в создании команды на перспективу. Для этого, как все понимают нужны ребята на вырост. А не карьерные сходняки.

    19.03.2025

  • URMA

    Не совсем понял вашу логику. Это получается,что бы человек не уехал за бугор,его не надо вызывать в сборную?. Ахинея какая то. А как тогда со сборной?. Кто в ней должен играть?. Те кто талантлив и может уехать за бугор?. Или те кто бездари и бесперспективные?. И насчет тренера сборной. Вот именно. Желающих занять этот пост было немного. А согласился Карпин. Но ведь вопрос то был,с каким мотивом согласился Карпин возглавить сборную?. Если использовать это время, для создания боеспособного коллектива на перспективу. И при отмене санкций быть конкурентно способным. Или просто провести комфортно это время?. При отсутствии турнирных задач. Никто ни за что не спрашивает. Мне вот например кажется ,что у Карпина именно второе преобладает.

    19.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да кто ж сознается, что её мужа нагнули

    19.03.2025

  • Haiaxi

    Даже супругу заставил врать.

    19.03.2025

  • спас

    А что есть такие, кто отказывается забивать в товарняках? Или отказывается от учета таких голов в статистике? Может Месси, Рональду?

    19.03.2025

  • спас

    Есть логика в этом. Но. Человек заигранный в сборной становится объектом "покупки" возможного трансфера за бугор. Зачем бездарям раздавать авнсы. А по поводу нелюбви болельщиков - он ведь не мама. Мне он тоже не очень, но справедливости ради никто не захотел сборную взять. А кто работает бесплатно? Чай не коммунизм. Может Вы, не уверен? Как говорил кто-то из великих - нынче прыщ, простите, на заднице задаром не выскочит...

    19.03.2025

  • URMA

    Сборники то возможно и уважают. А вот болельщики нет. Ведь всем известно,что при данном отстранении сборной от официальных международных турниров, сейчас нужно использовать это время для поиска и подтягивания молодежи. А у нас тренер сборной решает совсем другие задачи. Лучше бы вызвал кого то из молодых. И тем самым стимулировал бы парня. А так по херу. Карпин тренирует сборную не по зову сердца,а просто за бабло и статус. Вся его работа и высказывания говорят об этом. Уйдет и после него хоть трава не расти. Теряется такое драгоценное время,когда можно было создать фундамент сборной. Это же очевидно. Но видимо руководство он пока устраивает.

    19.03.2025

  • Сергей Макурин

    Слухи о повышении зарплаты, не на пустом месте. В обмен на вызов дзюбы.

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Понять ни могу сборная едет на ЧМ что ли ? Дзюба видимо нужен для рекорда и вообще в товарищеских играх мне ненравятса эти рекорды ну давайте 15 игр товарищеских за два года проведем сколько рукастый забьет ? Это чушь а ни рекорд пусть хотя бы пример со своего друга Овечкина возьмет все официально чемпионат а ни как попало.

    19.03.2025

  • Gordon

    Если только по этой причине, то это стыд и позор. Не сборная получается, а клуб по обслуживанию интересов Дзюбы.

    19.03.2025

  • спас

    ЗАЧЕМ? Объснять, кому это надо.

    19.03.2025

  • спас

    Надо знать и помнить, что Карпин был хорошим футболистом. И в его практике было много случаев, когда коллеги помогали сделать кому-нибудь рекорд результативности играя на этого кого-то. Это не секрет и Валере ничто челевеческое ни чуждо. Товарняки с "гренадами" ничего вообще не решают кроме повышения имиджа результативным игрокам. Вот такие смыслы в вызове Дзюбы. Возможно за это его и уважают сборники.

    19.03.2025

  • Gordon

    Пусть тогда объяснит смысл вызова Дзюбы с учётом того, что говорил ранее о том, что не будет вызывать возрастных игроков ввиду отсутствия перспектив сыграть на ближайших крупных турнирах. Вот просто ЗАЧЕМ?!

    19.03.2025

