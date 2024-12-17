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Суд отклонил иск Сафонова к бывшей жене

Камила Абдурахманова
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Хорошевский районный суд города Москвы отклонил один из исков вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова к бывшей жене Анастасии Казачек, сообщают РИА Новости.

Во вторник суд рассматривал иск о признании платежами по алиментам тех сумм, которые футболист Сафонов переводил до официального установления юридических алиментных отношений. Также речь шла о деньгах, потраченных на ремонт квартиры после вынесения решения об алиментах.

В январе Никулинский суд Москвы обязал спортсмена выплачивать четверть его доходов на содержание дочери. Футболист подал апелляцию, но 26 августа Мосгорсуд утвердил первоначальное решение, и оно вступило в силу. До этого Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Сафонова на требования бывшей жены.

Никулинский суд города Москвы рассмотрит еще два иска футболиста к бывшей жене 20 декабря: один касается порядка общения с ребенком, а другой — раздела имущества, включая автомобиль с детским креслом.

Источник: РИА Новости
Матвей Сафонов
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