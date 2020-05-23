Субботнее ретро: Россия снова не проиграла Франции, Карпин зацепился с Зиданом

Официальный Instagram сборной России опубликовал ретроснимок 18-летней давности. В 2002 году российская команда провела на «Стад де Франс» товарищеский матч с Францией в рамках подготовки к чемпионату мира-2002. Французы вышли на игру основным составом, включая самого дорогого футболиста мира на тот момент Зинедина Зидана, однако, несмотря на это, россияне смогли отстоять ничью — 0:0.

Во втором тайме у Зидана произошла словесная перепалка с одним из лидеров россиян Валерием Карпиным. Позднее нынешний главный тренер «Ростова» вспоминал:

— Это футбол. Я с Лизаразю зацепился языками. Послали друг друга, потолкались, — рассказывал Карпин. — Но все об этом помнят, потому что играла великая Франция. Никого великого там не было. Такие же футболисты — две руки, две ноги, одна голова. Потом помирились. В тот же вечер французы на дискотеку пригласили. Зидан подошел: «Все океи?? Ноу проблем». Выпили по бокалу пива и разошлись.