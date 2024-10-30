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Сегодня, 12:30

Сергей Степашин: «Зачем нам переходить в Азию? На ЧМ нас все равно не пустят»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла переходить России в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Как относитесь к идее перехода в Азиатскую конфедерацию футбола?

— А смысл? Лучшие азиатские команды с нами играть не будут. Они сейчас включены в перечень недружественных стран. Япония, Корея, Австралия... Это первое. Во-вторых, это сумасшедшие перелеты. В-третьих, когда людям смотреть эти матчи? Ночью по телевизору? Да кому это нужно? А самое главное — нас на чемпионат мира все равно не пустят! Вот если бы дали такую гарантию, игра бы стоила свеч. Поэтому правильно поступил Александр Дюков и весь РФС. Провели дискуссию и закончили.

Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная России по футболу
Сергей Степашин
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