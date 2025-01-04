Степашин считает, что Россия вернется в мировой футбол через 2-3 года

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что сборная России через два-три года будет участвовать в международных турнирах.

«Стоит ли проводить товарищеские матчи сборной России? Конечно. Во-первых, это влияет на наш рейтинг, во-вторых, ребятам надо чем-то заниматься. Я и Валеру Карпина прекрасно понимаю. Обидно, конечно, потому что у нас неплохая молодая команда, она уж точно могла бы побороться на первенстве Европы и мира. Я думаю, через два-три года будем играть», — приводит слова Степашина ТАСС.

Сборная России отстранена от участия на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

В 2024 году команда Валерия Карпина одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Были обыграны Сербия (4:0), Белоруссия (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирия (4:0).