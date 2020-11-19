«Стас в космос не полетит!» Реакция болельщиков на поражение сборной России от Сербии

Болельщики сборной России после поражения от Сербии (0:5) в заключительном туре Лиги наций раскритиковали национальную команду.

Juliaerly недовольна тем, что Россия уступила команде, занимавшей последнее место в группе перед матчем: «А что же вы счёт не написали? 5:0!!! Проиграли самой слабой команде в группе. Не позорно?»

Zherdevalexey мечтает о том, чтобы вернуться на два года назад: «Это звиздец. Верните Лужники и 1:1 с Испанией, а не вот это всё...»

m.buravlev сомневается в перспективах футбола в России: «Ну а лозунги где? Наши парни и т.д. Всего лишь матч окончен? Скорее всего футбол России окончен и больше Стас в космос не полетит!»

spoetnik.v2 недоволен решениями главного тренера Станислава Черчесова: «У меня просто нет слов. Станислав Саламович, спасибо вам большое за все, но я думаю вам пора... Мне просто уже больно смотреть как Гильерме всё время ошибается, как Оздоев постоянно косячить... Почему мы не реализуем наши моменты? Почему мы все время не знаем что делать когда мы первыми пропускаем? Ну ребят, 0-5 против Сербии, это уже очень жестоко»

chergesov7 уже не может подобрать слов после поражения: «Ребята вас даже критиковать уже слов нет. После таких матчей просто тренер на выход»

kiri.ll6937 сравнил Россию с Германией, проигравшей испанцам со счетом 0:6, и отметил неудачную игру нападающего Антона Заболотного: «Теперь мы как Германия! Топ-сборная. Заболотный — красавец. 6 голов в невидимые ворота забил»

viktor_4life придумал, как обогатиться благодаря сборной: «Ставя против России можно квартиру без ипотеки купить!»

ig.artukhov решил, что болеть за Сербию интереснее: «После счета 0:4, признаюсь, начал болеть за сербов. Все равно братья наши — поздравляю!»

В комментариях появились и настоящие сербские болельщики, которые извинились перед российскими за разгром:

_aleks.stefanovic: «Извините, русские братья, матч определенно был продан, так как мы не знаем, как играть»

vuk_djokic: «Простите, братья русские, за столь убедительную победу. Привет из Сербии»