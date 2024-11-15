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Сегодня, 17:40

Обляков, Чалов и Мостовой выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Брунеем

Алина Савинова
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Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Брунея.

Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Капитаном российской сборной назначен полузащитник Александр Черников.

Стартовый состав сборной России: Лантратов, Караваев, Пальцев, Морозов, Круговой, Пруцев, Черников, Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Бруней.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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