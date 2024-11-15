Обляков, Чалов и Мостовой выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Брунеем
Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Брунея.
Игра пройдет в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Капитаном российской сборной назначен полузащитник Александр Черников.
Стартовый состав сборной России: Лантратов, Караваев, Пальцев, Морозов, Круговой, Пруцев, Черников, Кривцов, Обляков, Чалов, Мостовой.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Россия — Бруней.
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