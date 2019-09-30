Станислав Черчесов: «Заметил для себя Чистякова еще в ФНЛ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал дебютный вызов в национальную команду защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова на матчи с Шотландией и Кипром.

— Самый удивительный человек в этой сборной — Дмитрий Чистяков. Почему его вызвали?

— Потому что мы смотрим внимательно чемпионат. Всех, кто себя проявляет. Чистяков проявлял себя еще в ФНЛ, еще тогда мы его для себя отметили. Вы видите ситуацию: он перешел в «Ростов», сразу начал играть, причем достаточно надежно и качественно. Нойштедтер сейчас не играет, и Кутепов находится не в том состоянии. Если кто-то себя проявляет, если ситуация подсказывает, то надо его привлекать.

— Другой новичок — Жемалетдинов...

— Мы знаем его еще по молодежной сборной. С начала чемпионата он закрепил за собой в «Локомотиве» позицию правого полузащитника, играет стабильно. Команда играет стабильно, а Жемалетдионов и с Ливеркузеном проявил свой уровень, и с «Зенитом» отыграл достаточно качественно. Ерохин не играет, поэтому ситуация подсказывает нам сделать такой выбор. По-моему, тут все объективно. (Александр Рогулев)

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