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Станислав Черчесов: «Замену Фернандесу будем искать в команде»

13:39
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о подозрительном тесте на коронавирус, который сдал защитник команды Мариу Фернандес.

— Понятно, что мы не первая команда, которая столкнулась с таким. Вместо Джикии вызвали Беляева. Замену Мариу будем искать в команде — есть несколько вариантов. Вечер есть, день завтра. Постараемся принять оптимальное решение. (Наталья Юрина)

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