00:55 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни"

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Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова – о матчах с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), воспоминаниях о чемпионате мира-2018 и возможных реформах российского футбола.
 
1 июля 2018. Москва. 1/8 финала чемпионата мира. Испания - Россия - 1:1 (3:4 по пенальти). Радость главного тренера сборной России Станислава Черчесова после гола Артема Дзюбы с пенальти.Станислав Черчесов: "Наших парней везде ждут, они собирают стадионы. Это тоже наследие ЧМ-2018"

– Вы считаете, будет правильным продолжить эту практику – чтобы сборная не играла постоянно в Москве и изредка в Петербурге, как раньше, а путешествовала по городам?

– К моим предшественникам всегда надо быть объективным. У них такой возможности не было, просто потому что не существовало столько великолепных стадионов, и не было чемпионата мира, который оставил это наследие в плане инфраструктуры и, самое главное, эмоций. И наши парни, которых везде ждут, приезжают и собирают полные трибуны. Само собой, задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни. (Дмитрий Симонов)

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