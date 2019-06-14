Станислав Черчесов: "Задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни"

– Вы считаете, будет правильным продолжить эту практику – чтобы сборная не играла постоянно в Москве и изредка в Петербурге, как раньше, а путешествовала по городам?

– К моим предшественникам всегда надо быть объективным. У них такой возможности не было, просто потому что не существовало столько великолепных стадионов, и не было чемпионата мира, который оставил это наследие в плане инфраструктуры и, самое главное, эмоций. И наши парни, которых везде ждут, приезжают и собирают полные трибуны. Само собой, задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова