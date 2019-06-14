Станислав Черчесов: "Задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни"

Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова – о матчах с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), воспоминаниях о чемпионате мира-2018 и возможных реформах российского футбола.
– Вы считаете, будет правильным продолжить эту практику – чтобы сборная не играла постоянно в Москве и изредка в Петербурге, как раньше, а путешествовала по городам?
– К моим предшественникам всегда надо быть объективным. У них такой возможности не было, просто потому что не существовало столько великолепных стадионов, и не было чемпионата мира, который оставил это наследие в плане инфраструктуры и, самое главное, эмоций. И наши парни, которых везде ждут, приезжают и собирают полные трибуны. Само собой, задача убеждать болельщиков – да, мы реально ваши парни. (Дмитрий Симонов)
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Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Кипром?
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