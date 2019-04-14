Станислав Черчесов: "Я был за лимит в заявке на сезон, мое мнение не поменялось"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что лимит на легионеров в чемпионате страны должен быть основан на заявке на сезон (не больше определенного количества иностранцев во всей заявке, на поле - без ограничений). Сейчас в РПЛ действует лимит "6+5" - не больше 6 иностранцев на поле во время матча.

- Прямых консультаций со мной нет, и мне не хотелось бы в это вступать, - сказал Черчесов в эфире "После футбола". - Есть конфликт интересов. Работая в клубе, я свое мнение сказал, и оно не поменялось. Я за заявку. Неважно, "10+15", "8+17" и так далее.