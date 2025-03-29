Черчесов — о рекорде Дзюбы: «Все логично»

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое отношение к рекорду Артема Дзюбы по голам в составе национальной команды — 31 против 30 у Александра Кержакова.

Форвард «Акрона» установил достижение 19 марта в матче с Гренадой (5:0).

— Артем очень полезен в «Акроне», забивает там. Так что он заслужил приглашение, да еще и дополнительно подогрел интерес к встрече с Гренадой, — отметил Черчесов. — Все вполне логично.