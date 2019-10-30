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Станислав Черчесов выразил надежду на возрождение родной «Алании»

19:49
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Большому Спорту» поделился мыслями о ситуации в родной «Алании», которая сейчас выступает в ПФЛ.

— Сборная России — это вершина карьеры тренера?

— У меня простая жизненная философия — концентрироваться на том, чем ты занимаешься. Сейчас я в сборной России. Это интересная, хоть и не самая простая работа.

— Вы родились и начали карьеру в Северной Осетии. Почему этот регион дал России так много футболистов высокого класса?

— Не только футболистов, но и борцов. Земля богатая. В процентном отношении футболистов премьер-лиги к числу населения мой родной регион на первом месте в России. К сожалению, в последние годы приток высококлассных игроков из Северной Осетии уменьшился. Но, думаю, это временный спад. Президентом «Алании» стал Владимир Габулов, финансово команду поддерживает Даниил Гуриев. Ставят задачу выхода в ФНЛ.

— Вы часто бываете на родине?

— Раза два в год минимум. В курсе того, как развивается местный футбол. По-прежнему поддерживаю отношения с друзьями детства и юности.

— На интервью вы приехали на автомобиле Cadillac. Почему предпочли именно эту марку?

— В Москве с ее пробками часто приходится использовать автомобиль в качестве офиса, работать с телефоном и ноутбуком. Раньше я ездил за рулем сам, но теперь количество дел не позволяет вести автомобиль собственноручно. Сейчас у меня есть водитель, я же в автомобиле — пассажир. Когда стоишь в пробке 2 часа — это очень ценное время, которое нужно эффективно использовать. Поэтому автомобиль, в котором я езжу, должен соответствовать всем моим потребностям: большой, удобный, мощный, статусный и брутальный внедорожник. В решении моих задач верным помощником и надежным другом стал Cadillac Escalade. На нем я езжу на тренировки различных команд, на стадионы, где играют кандидаты в сборную, на другие мероприятия, причем не только в Москве.

Дополнительная информация

https://www.bolshoisport.ru/articles/glavnyy-po-sbornoy-stanislav-cherchesov-o-svoem-trenerskom-stile-i-komplektovanii-sbornoy-rossii

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