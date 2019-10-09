Станислав Черчесов: «Все футболисты готовы играть с шотландцами»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне отборочного матча Евро-2020 с командой Шотландии прокомментировал состояние футболистов команды, в том числе тренировавшихся по индивидуальному графику Мариу Фернандеса, Дмитрия Баринова и Далера Кузяева.

— Времени у нас было столько же, сколько каждый раз, — сказал Черчесов. — Здесь ничего нового нет. Сегодня все тренировались в общей группе. Бывают маленькие болячки, на который мы обязаны обращать внимание. Никаких проблем нет, все могут играть. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира