Станислав Черчесов: "Во время ЧМ-2018 я в шутку спрашивал: как там на свободе?"

Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова – о матчах с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), воспоминаниях о чемпионате мира-2018 и возможных реформах российского футбола.
– Самый яркий момент, который остался в памяти от чемпионата мира?
– Как бы это ни звучало – наша встреча с болельщиками после вылета.
– То есть даже не во время турнира?
– Во время турнира я в шутку спрашивал: как там на свободе? Мы же все время или на базе, или на стадионе, ничего не видели. А на той встрече мы реально увидели, что творилось вокруг. Это было событие с определенным оттенком.
– Вы, наверное, не ожидали, что соберется такая толпа? Никто ведь не сгонял этих людей – они сами пришли.
– Еще раз говорю – это была встреча с оттенком грусти, но, когда после поражения приходит столько народу – это дорогого стоит. (Дмитрий Симонов)
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Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Кипром?
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