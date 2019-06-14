Станислав Черчесов: "Во время ЧМ-2018 я в шутку спрашивал: как там на свободе?"

– Самый яркий момент, который остался в памяти от чемпионата мира?

– Как бы это ни звучало – наша встреча с болельщиками после вылета.

– То есть даже не во время турнира?

– Во время турнира я в шутку спрашивал: как там на свободе? Мы же все время или на базе, или на стадионе, ничего не видели. А на той встрече мы реально увидели, что творилось вокруг. Это было событие с определенным оттенком.

– Вы, наверное, не ожидали, что соберется такая толпа? Никто ведь не сгонял этих людей – они сами пришли.

– Еще раз говорю – это была встреча с оттенком грусти, но, когда после поражения приходит столько народу – это дорогого стоит. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова