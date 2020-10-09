Станислав Черчесов: «Вам надо и рейтинги, и молодых в составе, и победы. Все в одну кучу — так не бывает»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей эмоциональности во время контрольного матча против Швеции (1:2).
— По-моему, вы на меня наговариваете (смеется). Настроение у меня нормальное, рабочее, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ». — В игре, понятное дело, приходится показывать эмоции, потому что мы все — живые люди. До этого вы спрашивали про рейтинги: иногда сложно вас понять. Вам и рейтинги надо, и молодых футболистов в составе надо, и выигрывать надо. Все в одну кучу — так не бывает.
Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.