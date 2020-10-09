Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Станислав Черчесов: «Вам надо и рейтинги, и молодых в составе, и победы. Все в одну кучу — так не бывает»

16:41
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своей эмоциональности во время контрольного матча против Швеции (1:2).

— По-моему, вы на меня наговариваете (смеется). Настроение у меня нормальное, рабочее, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ». — В игре, понятное дело, приходится показывать эмоции, потому что мы все — живые люди. До этого вы спрашивали про рейтинги: иногда сложно вас понять. Вам и рейтинги надо, и молодых футболистов в составе надо, и выигрывать надо. Все в одну кучу — так не бывает.

Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир