Станислав Черчесов: «В сборной играет не тот, кто старше или младше, а тот, кто сильнее и нужнее»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что состав национальной команды формируется исходя из способностей игроков, а не их возраста.

— Мы видим, что есть целый ряд молодых ребят, которые прогрессируют, — цитирует «Деловой Петербург» Черчесова. — Держим их в поле зрения, но конкретные фамилии называть не буду. У нас играет не тот, кто старше или младше, а тот, кто сильнее и нужнее для команды в конкретный момент! Так было, и так будет.

— Пример защитника «Зенита» Юрия Жиркова идеально подтверждает ваши слова!

— Вы правы насчет Жиркова. Юрий — точный пример для этой темы. Одно время он, как могло кому-то показаться, закончил выступления за сборную, но затем не просто вернулся в команду, но и серьезно помог в отборочном цикле к Евро-2020. Именно Жирков забил наш победный гол в Шотландии, пусть в официальных источниках этот эпизод зафиксирован как автогол шотландца. А в Калининграде против Казахстана Юра заработал тот самый штрафной около углового флажка, после которого Мариу Фернандес на 89-й минуте матча забил наш единственный гол с подачи Головина. Жирков — пример профессионализма, с одной стороны, и нашего подхода к игрокам — с другой. А одноклубник Юрия по «Зениту» Артем Дзюба? Вам же тоже наверняка когда-то доводилось читать, что он в сборную больше не попадет. В итоге-то он не просто в ней оказался, а еще как сыграл! Это я к тому, что тренерский штаб сборной России ведет гибкую политику и следит за всеми витками карьеры того или иного кандидата в национальную команду