Станислав Черчесов: "В России сколько жителей – столько и тренеров. Складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время Всероссийского урока в рамках проекта "ПроеКТОриЯ" рассказал, как он мотивирует игроков и как в национальной команде справляются с критикой.

– После ЧМ футболисты, наверное, вознеслись к небесам. Как после этого работать с командой? Как их опустить на землю?

– В космосе был только я, если читать газеты. Меня туда отправили, не спросив.

Если без шуток, то понятно, что ЧМ – это особое соревнование. Первое в мире по всем видам спорта. Особый ажиотаж всегда присутствует. Понятно, что мы достаточно эмоционально турнир сыграли, понятно, что мы лето хорошее подарили. Другое дело, что после лета бывает осень. И зима. Те игры, которые после ЧМ проводили: и ротация состава, кто-то сам заканчивает, кто-то уже не в состоянии по определенным причинам – такие вещи нельзя никогда не упускать. Естественно, следить за мотивационным моментом, который есть в команде или нет. Как только мотивация заканчивается… Мотивация бывает двух видов: мотивация, которая сверху спускается или которая внутри команды проявляется и внутри каждого игрока – вот эта мотивация мне больше нравится, нежели я должен каждое утро мотивировать: "ребята, не забывайте, что у нас ЧМ". Наверное, это смешно. Профессиональный спорт – штука интересная и объективная, поэтому нам нельзя почивать на лаврах и не упускать ни одного момента. Если начинаем застаиваться, уже кто-то тебя опережает. Поэтому ребята все в команде понимают, что мы прошлым заслугами не пользуемся.

– Наверное, ужасно обидно, когда критикуют вашу команду, но невозможно всегда выигрывать. Как ваша команда справляется с тем, что их всегда хвалят, а потом сильно ругают?

– У нас было наоборот: сначала сильно ругали, а потом сильно хвалили. Вот это чуть лучше – когда вот так происходит. Без критики не бывает, тем более, ладно если условная закрытая фирма, внутри какие-то процессы происходят, никто этого не видит, а когда сборная страны… У нас сколько жителей – столько и тренеров. У меня иногда складывалось ощущение, что кроме меня все в этом деле разбираются.

Другое дело, что критика бывает разной: бывает конструктивной, бывает просто пишут что хотят. Другое дело, как к этому относится – в каждом критическом материале есть доля истина. Внимательно отслеживая, естественно находишь какие-то вещи, на которые надо обращать внимание.

Другое дело, что если ты доходишь до определенного статуса, то без этого не бывает, к этому надо адаптироваться, определенный иммунитет иметь. Самое главное, футболистам доказывать свою состоятельность.

– Вы как-то успокаивали команду перед ЧМ, когда был шквал негативных публикаций? Футболисты сидят в интернете, все видят…

– У нас был разговор на этот счет. Понятно, тут много говорить не надо, мы уже давно работаем, кто-то со мной в клубах работал, поэтому знают – если мы что-то делаем, значит, это все продумано, просчитано. Тем более до этого был Кубок конфедераций – такой мини-ЧМ, где мы определенные вещи проделали, определенный анализ был. Какие-то вещи мы сдвинули на день-два, и как раз это и сработало. Футболисты знают, верят, доверяют. В этом плане мы их не успокаивали, а чуть-чуть правильно направляли.